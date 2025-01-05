Наступление ВСУ в Курской области: CNN назвал один из возможных мотивов

Наступление ВСУ в Курской области: CNN назвал один из возможных мотивов4
- 5.01.2025, 21:44
- 5,486
Украина задействовала резервы.
Одним из предполагаемых мотивов для нового наступления ВСУ в Курской области может быть желание улучшить свои позиции перед возможными будущими переговорами о прекращении огня, считают журналисты.
«Украина начала контратаку на юге России в районе Курска, предупредив, что Россия «получает по заслугам», - говорится в материале телеканала CNN.
Министерство обороны РФ, в свою очередь, заявило, якобы украинские военнослужащие начали движение, чтобы остановить российское наступление в Курской области. А российские «военные блогеры» пишут, что Вооруженные силы Украины двигаются на север, к Бердину, используя в этом наступлении свои резервы.
«Для прорыва ВСУ накрыли район мощными системами радиоэлектронной борьбы, затрудняя работу наших БПЛА [беспилотников]. Идут бои с применением стрелкового оружия, по противнику активно работает наша артиллерия и танки», - пишет один из российских военкоров.
Другой военкор добавляет, что якобы в этом наступлении Украина использует тралы для разминирования, танки и другую бронетехнику, которым способствует морозная погода. Им противодействуют, в частности, российские бомбардировщики.