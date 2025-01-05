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Наступление ВСУ в Курской области: CNN назвал один из возможных мотивов

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  • 5.01.2025, 21:44
  • 5,486
Наступление ВСУ в Курской области: CNN назвал один из возможных мотивов

Украина задействовала резервы.

Одним из предполагаемых мотивов для нового наступления ВСУ в Курской области может быть желание улучшить свои позиции перед возможными будущими переговорами о прекращении огня, считают журналисты.

«Украина начала контратаку на юге России в районе Курска, предупредив, что Россия «получает по заслугам», - говорится в материале телеканала CNN.

Министерство обороны РФ, в свою очередь, заявило, якобы украинские военнослужащие начали движение, чтобы остановить российское наступление в Курской области. А российские «военные блогеры» пишут, что Вооруженные силы Украины двигаются на север, к Бердину, используя в этом наступлении свои резервы.

«Для прорыва ВСУ накрыли район мощными системами радиоэлектронной борьбы, затрудняя работу наших БПЛА [беспилотников]. Идут бои с применением стрелкового оружия, по противнику активно работает наша артиллерия и танки», - пишет один из российских военкоров.

Другой военкор добавляет, что якобы в этом наступлении Украина использует тралы для разминирования, танки и другую бронетехнику, которым способствует морозная погода. Им противодействуют, в частности, российские бомбардировщики.

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