В Беларуси можно «усыновлять» пожилых людей 1 5.01.2025, 21:54

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Много ли таких случаев?

Пожилые люди и совершеннолетние инвалиды I или II группы в Беларуси могут быть «усыновлены», пишет smartpress.by.

Речь идет о таком виде социального обслуживания, как замещающая семья. Он позволяет оформить уход за одиноким пожилым человеком, достигшим 70 лет, а также за совершеннолетним инвалидом I или II группы людям, которые не являются ему кровными родственниками.

В Беларуси в замещающих семьях проживают около 380 одиноких пожилых людей и людей с инвалидностью. Такая опция в стране появилась в 2017 году.

Как объяснила заведующая отделением социальной помощи на дому Территориального центра социального обслуживания населения Московского района Минска Татьяна Кабариха, замещающая семья и подопечный должны проживать совместно и вести общее хозяйство.

Есть ряд условий для «усыновителей». Например, у подопечного должна быть отдельная комната, а его вклад в общий бюджет не может превышать 75% от пенсии. При этом статус замещающей семьи не дает права распоряжаться собственностью подопечного, в том числе его жильем.

Для создания замещающей семьи нужно собрать пакет документов и заключить трехсторонний договор между местным исполнительным органом, одиноким пенсионером и помощником – человеком, который готов взять на себя обязательства по уходу. Если подопечный – инвалид I группы, помощнику положена ежемесячная выплата в размере бюджета прожиточного минимума. До конца января он составляет 437,8 рубля.

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