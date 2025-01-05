В Беларуси продолжаются большие выходные
- 5.01.2025, 22:46
Когда белорусам не надо отрабатывать выходной за 6 января?
Новый 2025 год начался для белорусов с четырех выходных подряд с 4 по 7 января. Однако отдых в понедельник, 6 января, нужно будет отработать в субботу, 11-го. Впрочем, в некоторых случаях и этот день может стать нерабочим. В Министерстве труда и социальной защиты рассказали подробности.
Сперва в ведомстве отметили, что переносы рабочих дней касаются только тех сотрудников, которые работают «пятидневку» с выходными в субботу и воскресенье. А вот 5 случаев, когда 11 января будет нерабочим днем:
1 Если 6 января выпадает на трудовой или социальный отпуск.
2 Если 6 января работник на больничном (период временной нетрудоспособности).
3 Если сотрудника приняли на работу с 8 по 10 января.
4 Если 11 января приходится на трудовой или социальный отпуск.
5 Если 11 января работник на больничном.
В Минтруда добавили, что 11 января придется работать, если 6-го сотрудник был в командировке или на повышении квалификации, подготовке и переподготовке.