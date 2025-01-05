Der Spiegel: Новое наступление ВСУ — важный сигнал Трампу 5.01.2025, 22:54

Украина показала слабость России.

Неожиданное наступление украинских сил в Курской области РФ примерно за две недели до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января может подчеркнуть слабости России.

Об этом в воскресенье, 5 января, пишет немецкое издание Der Spiegel, анализируя первую появившуюся информацию о начале нового наступления украинских сил в Курской области.

«Это стало неожиданностью — украинская армия в последнее время подвергалась сильному давлению», — подчеркивается в публикации.

В министерстве обороны страны-агрессора России подтвердили факт наступления, а в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщили, что россияне были застигнуты врасплох.

Как пишет издание, на видеокадрах, снятых, вероятно, в Курской области, можно увидеть несколько колонн украинской бронетехники.

Таким образом, отмечают журналисты, Киев, возможно, хочет занять более выгодную позицию на ожидаемых переговорах о прекращении войны.

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