Der Spiegel: Новое наступление ВСУ — важный сигнал Трампу
- 5.01.2025, 22:54
Украина показала слабость России.
Неожиданное наступление украинских сил в Курской области РФ примерно за две недели до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января может подчеркнуть слабости России.
Об этом в воскресенье, 5 января, пишет немецкое издание Der Spiegel, анализируя первую появившуюся информацию о начале нового наступления украинских сил в Курской области.
«Это стало неожиданностью — украинская армия в последнее время подвергалась сильному давлению», — подчеркивается в публикации.
В министерстве обороны страны-агрессора России подтвердили факт наступления, а в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщили, что россияне были застигнуты врасплох.
Как пишет издание, на видеокадрах, снятых, вероятно, в Курской области, можно увидеть несколько колонн украинской бронетехники.
Таким образом, отмечают журналисты, Киев, возможно, хочет занять более выгодную позицию на ожидаемых переговорах о прекращении войны.