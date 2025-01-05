Бывший игрок белорусского «Энергетика-БГУ» может перейти в «Манчестер Сити» 5.01.2025, 23:01

Абдукодир Хусанов

Сейчас он выступает за французский «Ланс».

«Манчестер Сити» начал переговоры с «Лансом» о переходе 20-летнего центрального защитника футбольной сборной Узбекистана Абдукодира Хусанова, пишет football.by.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, французы ждут от «Сити» дальнейших действий, поскольку есть и другие заинтересованные клубы.

Ранее стало известно, что английский клуб включил футболиста в список потенциальных трансферов в январе.

Хусанов выступает за «Ланс» с 2023-го, куда перешел из «Энергетика-БГУ». Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2027 года.

В нынешнем сезоне Хусаинов провел за «Ланс» 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.

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