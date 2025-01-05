Причина очевидна Эль Мюрид

5.01.2025, 23:15

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Анатолий Несмиян (Эль Мюрид)

Никаких переговоров быть не может.

Украинское наступление в Курской области может трактоваться как попытка удержать переговорную позицию в будущих переговорах, но откровенно говоря, до тех пор, пока в Курской области находятся ВСУ, вести речь о каких бы то ни было переговорах вообще бессмысленно. Причина очевидна - Кремлю будет крайне сложно продать историю про мирные инициативы в ситуации, когда на исходе третьего года вооруженного конфликта он будет останавливаться на российской территории.

Само присутствие ВСУ на территории Курской области - практически 100-процентная гарантия того, что никаких переговоров не будет. В этом смысле те люди, которые на самой Украине критикуют Зеленского за проведение операции в Курской области, не понимают (либо делают вид, что не понимают), что это решение не самого Зеленского, а тех, кто управляет конфликтом извне и делают все, чтобы он затянулся как можно на большее время. Он в данном случае просто транслятор чужой воли для своих вооруженных сил.

Конечно, если бы наступление ВСУ в августе было бы существенно более успешным, и им бы удалось осуществить глубокий прорыв, меняющий не просто оперативную, но и стратегическую ситуацию, наверное, включились бы другие сценарии и механизмы принятия решений. Но в том виде, в котором удалось зафиксировать и стабилизировать обстановку, сейчас решается только одна задача - сделать невозможными любые переговоры в принципе. И нынешнее наступление вне зависимости от его успеха преследует ту же самую цель.

Эль Мюрид, Telegram

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