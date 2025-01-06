В Минске два подростка пробрались на территорию предприятия 6.01.2025, 7:30

Один из них погиб.

В Минске от удара током погиб подросток. Об этом сообщает Следственный комитет.

По данным следствия, вечером 5 января два подростка зашли в неэксплуатируемое помещение на территории одного из предприятий Фрунзенского района Минска.

«Они увидели трансформаторный ящик, и один из ребят решил срезать провода. Кабели оказались под высоким напряжением, и от прикосновения к ним 16-летний подросток получил электротравму, несовместимую с жизнью», — сообщает СК.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

«По данному факту Фрунзенским Минска районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Особое внимание будет уделено причинам и условиям, способствовавшим трагедии», — уточняют в СК.

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