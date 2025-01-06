Приднестровье может накрыть продовольственный кризис
- 6.01.2025, 7:40
В простой уходят критически важные предприятия.
В квазиреспублике Приднестровье ситуация движется в направлении гуманитарной катастрофы. Вслед за энергетическим коллапсом, вызванным прекращением поставок российского газа, регион может накрыть еще и продовольственный кризис, сообщает «Диалог».
Ранее на этой неделе сепаратисты сообщили об остановке почти всей промышленности в так называемой «республике», но утверждали, что продолжают работу предприятия, отвечающие за продовольственную безопасность. Однако и продовольственные предприятия начинают уходить в простой.
Местные телеканалы сообщают об остановке работы хлебокомбината в Рыбнице, на котором производили около двух тонн хлеба в сутки.
По словам директора хлебозавода, на предприятии трудоустроены 64 работника, но сейчас работают только охранники, кладовщики и водители. Других сотрудников отправили в вынужденные отпуска, а зарплату будут выплачивать в размере двух третей.
Сегодня на предприятии вместо производственного процесса можно наблюдать только пустующие цеха.