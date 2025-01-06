Генштаб ВСУ: В Курской области «горячо»
- 6.01.2025, 8:10
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Последняя информация о наступлении украинских войск.
В Генштабе ВСУ доложили о ситуации на передовой по состоянию на 22:00 5 января. Всего с начала суток произошло 177 боевых столкновений.
Силы обороны Украины продолжают ведение операции в Курской области, в настоящее время известно о 44 боестолкновениях, 35 из них уже завершены. Бои продолжаются.
Следует напомнить, что 5 января Вооруженные силы Украины начали новое наступление на Курщине. В нескольких направлениях украинские воины атаковали военных страны-агрессора. Российские пропагандисты жалуются на наступление украинских защитников на бронетехнике и их продвижение возле Суджи в сторону села Большое Солдатское.