Доллар может вырасти до критической отметки 4 6.01.2025, 8:18

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Против белорусской валюты действуют три фактора.

Прошлая неделя стала самой короткой по числу торговых дней в прошедшем и начавшемся новом году. Тем не менее, итоги прошлой недели достаточно иллюстративны и могут послужит базой для формирования курсов иностранных валют на ближайшее время. Каких курсов валют ждать на рождественской неделе? Об этом в материале от myfin.by.

Один торговый день: курсовые итоги

Обменный курс доллара США в первый и пока единственный торговый день 3 января нового 2025 года вырос на +0,63% и поднялся до USD/BYN 3,4955. Курс евро в тот же день остановился на EUR/BYN 3,6104, прибавив +0,98%. Курс российского рубля, как ни странно, также вырос и, поднявшись на +0,22%, зафиксировался на RUB/BYN 3,3562 за 100 российских рублей.

На российском межбанке торги будут возобновлены после окончания рождественских праздников, но в то же время есть изменения курса рубля по данным внебиржевого рынка Форекс. В начале прошлой недели, то есть в последние дни ушедшего 2024 года, курс российской валюты к доллару США внезапно взлетал до USD/RUB 113,7545. В 2025 год доллар к рублю вошёл со значением 110,45. Не исключено, что такой резкий рост курса доллара США в новогоднюю неделю был обусловлен несколькими факторами, которые сработали против рубля.

Три фактора против рубля

Во-первых, это решение Минфина России об изменении объёма и направления режима участия Центробанка на валютном рынке. Напомним, что 26 декабря Банк России опубликовал релиз, из которого следует, что с 15 января по 30 июня Минфин возобновляет покупку иностранной валюты в рамках пополнения Фонда национального благосостояния.

Во-вторых, накануне Нового года резко просел курс евро по отношению к доллару США (иначе говоря, вырос курс «бакса») на Форексе вследствие закрытия газовой трубы из России в Европу. Украинский транзит обнулился и цена газа и нефти на европейском рынке резко пошла вверх. Для экономики Евросоюза это не сулит ничего хорошего, несмотря на все заверения Брюсселя, что ситуация под контролем.

В-третьих, это эффект тонкого рынка. Например, 3 января объём торгов российским рублём на БВФБ составил всего 530,430 млн рублей, что примерно в 10 раз меньше среднего дневного объёма. Число сделок также было существенно меньше среднего и при таких условиях торгов не демонстрируется реальное соотношение спроса и предложения, что и отражается в итоговом курсе.

Режим ожидания для экономики

Вообще, мировая экономика и мировые финансы вступают в 2025 год в режиме напряжённого ожидания. Во всём мире продолжаются горячие конфликты, по которым нарастает вопрос их окончания. Какие-то линии проводят по вступлении в должность очередного президента США господина Трампа. Инаугурация последнего пройдёт 20 января и чуть ли не со следующего дня ждут каких-то кардинальных предложений и изменений. Но, как это часто бывает, обещать – это не значит жениться, и возможно, что эти ожидания сильно завышены.

Кроме этого, растут ожидания ужесточения Дональдом Трампом тарифной политики, особенно с Китаем. К чему последний уже начал готовиться на упреждение. Такое решение, в случае его принятия Белым Домом, для мировой экономики будет чувствительнее горячих конфликтов.

И в самом незавидном положении тут может оказаться тот же Евросоюз. Потеря рынка сбыта в виде России и Китая плюс дорогие энергоресурсы – будет неудивительно, если валютная пара EUR/USD снизится до паритета и уйдёт ниже. По крайней мере, с технической точки зрения движение к точке EUR/USD 1,0240 2 января наводит именно на такие мысли. Здесь была просадка именно евро, так как параллельно с этим цены на нефть и золото (два основных финансовых актива после валютных пар) оставались в зелёном секторе и показывали рост.

Таким образом, после окончания новогодних и рождественских праздников не исключена вероятность возвращения на белорусский валютный рынок повышенного спроса к иностранной валюте в целом и доллару США в частности. Как всегда, ориентиром будет российский рынок и в том случае, если там курс доллара продолжит рост к USD/RUB 115,0, на белорусском рынке можно ожидать движение «бакса» к отметке в 3,550 – 3,600. В лучшем случае доллар остановится около 3,500.

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