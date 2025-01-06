Politico: Лукашенко может быть свергнут в 2025 году

Politico: Лукашенко может быть свергнут в 2025 году3
- 6.01.2025, 8:34
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Это один из «черных лебедей».
Американский журнал Politico представил список «черных лебедей» на 2025 год, который подготовили 15 футурологов, ученых и аналитиков. В перечень «непредсказуемых, маловероятных» событий, которые еще не происходят, но могут начаться, попало свержение Александра Лукашенко белорусским народом.
Такой прогноз озвучила Эвелин Фаркас — исполнительный директор Института Маккейна при Аризонском университете. В 2012—2015 годах она занимала должность заместителя помощника министра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии.
Как отмечает Фаркас, белорусская оппозиция, вероятно, почувствовала слабость России в свете поражения Асада в Сирии, а также экономическое и кадровое давления, которое оказывает на Владимира Путина война в Украине.
«Не слишком много «черных лебедей» в том, чтобы представить себе, что Путину придется пойти на компромисс и получить украинские земли, но при этом стать свидетелем того, как Украина вступит в НАТО или окажется под двусторонней договорной защитой Соединенных Штатов. Или же он может потерпеть поражение на поле боя — особенно если Украина получит доступ к 300 миллиардам долларов замороженных российских активов», — отмечает Фаркас.
По ее мнению, «негативный исход для Кремля в его агрессивной войне против Украины может вызвать вызов правлению Путина. Народ Беларуси может обрести свободу, воспользовавшись ослаблением позиций Путина и его неспособностью вмешаться, чтобы спасти Лукашенко».