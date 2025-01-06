Январская пощечина 1 Telegram-канал «Сито Сократа»

6.01.2025, 8:44

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Попытки скрыть стратегический провал все дороже обходятся россиянам.

Появление Курского фронта – наиболее крупный провал российской армии в 2024 году. Данная головная боль никуда не исчезла и в новом году, принося большие репутационные потери путинскому режиму. Помнится, что в начале сентября в адрес военной операции ВСУ глава Кремля использовал уничижительные характеристики, заявляя, что Россия быстро разберется с «украинскими бандитами», которые стремятся дестабилизировать обстановку в приграничье. Но время идет, а вытеснения украинских подразделений с российской территории так и не произошло, не взирая на сложности обороны выступа, вклинившегося вглубь Курщины.

О неординарности ситуации на данном участке боевых действий говорит факт привлечения Москвой военных из Северной Кореи для проведения контрнаступательных операций. Проблема имеет стратегический характер для российского агрессора, ведь обнажила его недостаточную готовность воевать на своей территории. Яркой иллюстрацией в пользу указанной мысли служит замена руководства Курской области. По указанию Кремля свою должность в декабре 2024 года потерял губернатор Смирнов, пробывший на посту всего 80 дней после избрания! Он не смог организовать не только оборонительные линии в прифронтовой области, но и похабно отнесся к процессу эвакуации населения из зоны боевых действий. На место губернатора-неудачника назначили антикризисного менеджера Хинштейна, которому поручили покончить с хаосом на Курщине.

По имеющимся сведениям областное руководство, военные и спецслужбы дезинформировали Путина о параметрах угрозы, а также намеренно занизили боевые качества ВСУ. Также он был крайне разочарован качествами не только элитных частей росармии, но распиаренных чеченских подразделений, и в итоге дал указание Кадырову зубами выгрызть неподконтрольную часть российской области. Но бойцы генерала Алаутдинова пока не радуют результативностью на земле.

Проблема с утратой контроля над частью собственной территории РФ не породила каких-либо экзистенциальных угроз для Путина, и ставит под сомнение целесообразность ведения операций ползучей оккупации с целью установить контроль над украинскими областями, которые осенью 2022 года были на базе липовых референдумов «включены» в состав России. Попахивает банальным и беспринципным ресурсным рейдерством.

Более того, начавшееся 5 января новое наступление ВСУ в Курской области крайне серьезно воспринято в среде российских военных, которые трезво и осторожно изучают особенности и мотивы контратаки. Звучат разнообразные отзывы в адрес украинской стороны, но они сводятся к тому, что пропагандистские вбросы о разложении армии сильно преувеличены, также как о ее тотальной деморализации. Появились даже паникеры, которые рассматривают продвижение на направлении к востоку и северо-востоку от подконтрольной Украине части российского региона, как отвлекающий маневр. На самом деле главный удар может быть осуществлен на иных направлениях. Более того, под удар могут попасть новые российские регионы.

В порыве негодования январский удар ВСУ, даже без учета его конечной результативности, пресловутые Z-блогеры трактуют не иначе, как непрофессионализм и неэффективность командования российской армии, которое вообще допускает такие маневры в преддверии инаугурации Трампа. По замыслу команды Путина в медиа-пространстве должен быть только триумфальный марш россиян на запад, и украинские контратаки смазывают сильную позицию перед вероятными переговорами.

Также от курской пощечины тускнеет образ Путина протектора, который не способен за три года войны защитить российское население. С безопасностью в России с каждым днем все хуже и хуже, а значит с него спрос: стоило ли вообще начинать агрессию? Ведь по факту Акела промахнулся, и попытки скрыть стратегический провал все дороже обходятся россиянам, которым уже нет дела до побед, а хочется просто спокойствия.

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