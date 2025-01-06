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Зеленский: Лукашенко предлагал мне ударить по Мозырскому НПЗ

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  • 6.01.2025, 9:34
  • 9,750
Зеленский: Лукашенко предлагал мне ударить по Мозырскому НПЗ

Президент Украины рассказал о разговоре c диктатором в первые дни войны.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману, что Лукашенко якобы предлагал ему ответить ударом по белорусскому НПЗ. 

«Я ему [Лукашенко] сказал, что он такой же убийца, а он мне сказал: «Пойми, нельзя воевать с русскими». Говорю ему: «Как ты допустил?» Он говорит: «Ну ладно, стукни по НПЗ, ты же знаешь, как он много для меня значит». Я ему говорю: «Ты о чем говоришь?» — рассказал Зеленский. 

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