Какой будет погода на этой неделе 1 6.01.2025, 9:47

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Cтоит ли ожидать сильных морозов и снегопадов на православное Рождество.

По словам синоптика Дмитрия Рябова, в Беларуси снова будет потепление. В частности, с 6 по 12 января погода в стране будет часто меняться, и январь пока не сможет «поставить» погоду на зимние рельсы. Температура будет на 1-3 градуса теплее климатической нормы. Выпадут осадки различных видов, будет снова ветрено, на дорогах — скользко.

В начале недели будет облачно с прояснениями, в большинстве регионов республики выпадет снег, местами сгустится туман, на дорогах будет гололедица. Ветер прогнозируется юго-западный, порывистый. Ночью температура воздуха будет колебаться от -1 °C до -6 °C, днем в понедельник столбики термометров поднимутся до +3 ⁰С, во вторник — до +4 ⁰С.

Середина недели также будет облачной с прояснениями, пройдут осадки. Минимальная температура в ночное время составит -1 °C, максимальная днем — +4 °C.

В четверг и пятницу погода не изменится. Ночью столбики термометров опустятся до -6°C, днем поднимутся до +5°C.

В выходные дни осадков не ожидается. В ночное и утреннее время будет туман. Ночью температура воздуха упадет до -6°C, днем в субботу воздух прогреется до +6°C, в воскресенье — до +2°C.

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