Черный полковник 2 Виталий Портников

6.01.2025, 10:05

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Виталий Портников

Алкснис не ошибся.

Бывшего народного депутата Советского Союза Виктора Алксниса стали называть «черным полковником» еще во времена знаменитых депутатских съездов горбачевских времен – и это прозвище, придуманное во времена, когда мы еще помнили диктатуру «черных полковников» в Греции, настолько понравилось Алкснису, что он именно так назвал свой собственный телеграм-канал – да, он дожил до времен телеграм-каналов и умер 1 января 2025 года.

Впрочем, этот текст — вовсе не некролог Алксниса, о котором почти не вспомнили ни в России, где он прожил большую часть своей жизни и даже был депутатом Государственной Думы, ни в Латвии, где его объявили нежелательной для въезда персоной значительно раньше, чем это сделали в Украине. Просто жизнь Алксниса — напоминание о том, что ужас, в котором мы живем теперь, начался значительно раньше, чем в 2022-м или даже в 2014 году. Более того — этот ужас никогда и не заканчивался.

Полковник Алкснис, внук комбрига времен Гражданской войны (он даже военное училище имени своего дедушки заканчивал) начал заниматься политикой как раз в эпоху перестройки. Но какой политикой? Он стал одним из организаторов Интерфронта Латвии как раз после того, как появился латвийский Народный фронт. Казалось бы, зачем политика кадровому военному и почему Алкснис продолжал так уверенно себя чувствовать в погонах даже тогда, когда громил с трибуны депутатского съезда самого генсека Горбачева? Теперь я понимаю, почему. Потому что за полковником стояли люди из КГБ, которые дали понять, что ему ничего не угрожает. Людям из КГБ требовался Интерфронт Алксниса, они были заинтересованы в дестабилизации ситуации по всему периметру советских границ – от Эстонии до Узбекистана, и разжигали конфликты как только могли. И Алкснис четко работал на эту дестабилизацию, на создание условий для реальной диктатуры «черного полковника».

А тогда этого я не понимал и даже пытался это выспросить у самого Алксниса. Как-то я спросил у него в кулуарах съезда (а полковник всегда был довольно открытым человеком), почему он с таким пылом критикует собственного главнокомандующего. Алкснис раздраженно мне ответил, что другим его сослуживцам – генералам и маршалам – я таких вопросов не задаю, хотя и они не в восторге от Горбачева. Тут меня переключило, и я раздраженно сказал, что эти генералы и маршалы – русские и борются за свое государство. А Алкснис — латыш, и когда он укоряет Горбачеву за «мягкость» по отношению к своему собственному народу и стране, у меня отключается сознание.

«Черный полковник» побелел, утратил всю свою харизматичность и начал кричать, что если все эти националисты только попытаются отделиться от Союза, они потеряют половину территории. Впоследствии я узнал, что с этой концепцией Алкснис и другие руководители депутатской группы «Союз» ходили с предложениями к председателю Верховного Совета СССР Анатолию Лукьянову. Тогда и возникла идея «воспитания» непокорных республик путем превращения их в страны-инвалиды. Тогда Москва и начала использовать национальный вопрос и «защиту русских» (русскоязычных) как главный инструмент своего влияния в Советском Союзе и на постсоветском пространстве. И эту нехитрую концепцию упорно воплощали в жизнь все — Горбачев, Ельцин, Путин, Медведев. Алкснис, надо отдать ему должное, и после краха СССР остался агентом, работавшим на раздор и дестабилизацию. Именно он был инициатором изменений в законодательстве, которые позволили выдавать российские паспорта жителям фактически контролируемых Россией территорий – впоследствии Москва будет объяснять свое присутствие в Молдове или свою агрессию против Грузии защитой российских граждан! Именно он еще в апреле 2005 года в Симферополе призвал к «возвращению Крыма в состав России» – и это был один из очевидных сигналов «оранжевому» Киеву. Однако интересно, что все эти заявления и действия Алксниса — вплоть с 1989 года — воспринимались как заявления маргинала, который никогда не будет иметь власти. Так чего на него обращать внимание?

Но задача таких, как Алкснис, — не быть у власти, а расчищать путь другим. Ведь Алкснис умер именно в той России, о которой мечтал со времен перестройки, – агрессивной, бешеной, готовой к войнам и уничтожению. И, может, если бы прожил еще несколько лет, дождался бы не только нападения на Украину, но и нападения на Латвию – кто знает. И вопрос даже не в том, что именно такую страну он хотел построить – вопрос в том, что именно такой страны стремились его кураторы из Лубянки. Именно поэтому к заявлениям Алксниса надо было серьезно относиться с первого же дня. Он говорил о перевороте в Советском Союзе-и попытка этого переворота действительно произошла в августе 1991 года. Он говорил об отсоединении территорий от «непослушных» республик – и мы до сих пор живем с размятыми ранами. Он обещал нападение на Крым — и нападение произошло.

И с «черным полковником» Алкснис не ошибся. Только» «черным полковником» оказался вовсе не он. Настоящим «черным полковником» стал Путин.

Виталий Портников, zbruc.eu

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