Почему в Беларуси запретили Санта-Клауса 5 Василь Верас

6.01.2025, 10:13

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Маразм крепчает столь быстро, что не всегда успеваешь осмыслить его в полной мере.

Поэтому предновогодний запрет Санта-Клауса (а заодно и рождественской песенки Jingle Bells) мало кого удивил. Между тем есть деталь, делающая этот шаг запредельно абсурдным даже для нынешних властей Беларуси.

Дело в том, что прообразом Санта-Клауса является святой Николай Мирликийский. Почитаемый в том числе православными, которым больше известен как Николай Чудотворец, он же Николай Угодник.

Санта-Клауса решили полностью «импортозаместить» Дедом Морозом. Тут тоже интересно: ведь у последнего языческие корни.

По этой причине Русская православная церковь к Деду Морозу всегда относилась скептически. В открытое противостояние не вступала, справедливо полагая, что заметно уступает фольклорному старику в популярности. Но время от времени демонстрировала свое «фе»: например, устами зампредседателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата иеромонаха Филиппа, который заявлял, что «Дед Мороз и Снегурочка «приобретают все больше языческого».

То есть между христианским святым и языческой фигурой выбор сделали в пользу последней, что наглядно демонстрирует уровень религиозности тех, кто совсем скоро на рождественской службе будет поминать имя Господа всуе.

Но это еще что! В России пошли дальше и запустили ролик, в котором по Санта-Клаусу палят системы ПВО.

«Православное воинство», под руководством языческого персонажа, сбило почитаемого всеми христианами святого», – прокомментировал этот «креатив» политолог Александр Сайгин.

«Добрый Дедушка Мороз» в России стремительно приобретает новые черты. Печально знаменитый философ Александр Дугин попросил себе такой подарок:

«Дед Мороз, уничтожь глобалистов и либералов. Пожалуйста».

Тут уместно будет привести сказанное ранее и по другому поводу заместителем главы Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтангом Кипшидзе:

«Православные христиане обращаются со своими просьбами к Богу, а не к Снегурочке с Дедом Морозом. Я не слышал, чтобы здравомыслящие взрослые люди общались со сказочными персонажами, если только мы говорим не о находящихся в психиатрической клинике. То, что что уместно для маленьких детей, для взрослых является признаком душевного заболевания».

Возвращаясь к попыткам запретить Санта-Клауса и прочее «тлетворное рождественское влияние Запада», стоит отметить, что продиктованы они банальной неконкурентоспособностью «русского мира». Ему так и не удалось родить ничего сопоставимого по популярности с той же Jingle Bells.

Да и Дед Мороз, несмотря на всю свою раскрученность, постепенно сдаёт позиции. В результате, пока в России только обсуждают, не признать ли Санта-Клауса иноагентом, в Беларуси власти уже объявили его «персоной нон-грата».

Эти безумные попытки «выслать» из страны Санту, как ни парадоксально, хорошая новость. Происходящее демонстрирует новый уровень деградации режима, приближающегося к своему финалу. Советский Союз тоже много чего запрещал – и сильно это ему помогло?..

СССР давно мертв, а Санта – «живее всех живых». И нынешних своих гонителей тоже легко переживет.

Василь Верас, «Салiдарнасць»

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