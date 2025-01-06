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Зеленский назвал Путина мамонтом и Волдемортом

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  • 6.01.2025, 10:32
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Зеленский назвал Путина мамонтом и Волдемортом

С российским диктатором нет смысла разговаривать.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что с российским диктатором Владимиром Путиным нет смысла разговаривать и назвал его мамонтом и Волдемортом.

В интервью американскому подкастеру Лексу Фридману Зеленский заявил, что Путин «вообще глухой, даже если с вами разговаривать».

Президент Украины также сравнил Путина с Илоном Маском.

«Представьте себе, где Маск, технологии, Марс, искусственный интеллект, а этот стоит с голой задницей и рассказывает о племенах? Вам кажется, что вы берете интервью, вот господин Такер брал интервью. И всем кажется, что „ой, мы сейчас их подружимся“. При чем тут подружим? Он просто другой. Перед вами стоит мамонт», — сказал он.

Зеленский убежден, что разговаривать с диктатором необходимо только с позиции силы. Он добавил, что ему понравился месседж избранного президента Доналда Трампа по достижению мира через силу.

«Это означает, что если ты сильный, ты можешь говорить. И Украина должна быть достаточно сильной. В противном случае он, как Волдеморт, о котором нельзя говорить, питается и живет тем, что его субъективизируют и вместо изоляции предлагают выходить на свет», — сказал украинский президент.

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