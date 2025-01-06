На США обрушился снежный «армагеддон» 1 6.01.2025, 10:54

Людей попросили не выходить из дома

Почти 70 млн человек в США предупредили об осложнении погодных условий - их ожидает мощный циклон со льдом и метелями, сопровождаемыми порывами ветра до 80 км/ч.

Зимний шторм создаст опасные условия для путешествий и потенциальные отключения электроэнергии в обширном регионе, пишет CNN

«Это может быть самый сильный снегопад за более чем десятилетие», - предупредил Центр прогнозирования погоды NOAA. Согласно Индексу тяжести зимних штормов, ожидаются серьезные последствия, включая «значительные нарушения повседневной жизни… опасные или невозможные условия для вождения и широкомасштабные закрытия».

Американцев предупредили, что в некоторых штатах будет снежная буря, в некоторых эта снежная буря будет в сочетании со снегом, льдом и ледяным дождем, также возможна гроза со снегом. Завтра в некоторых штатах ожидается сильный снегопад от 6 до 14 дюймов с ледяной коркой и порывами ветра до 60 км/ч.

Национальная метеорологическая служба сообщила, что ожидается «значительное обледенение». «Людям следует отложить все поездки, если это возможно. Если поездка абсолютно необходима, ведите машину с особой осторожностью и будьте готовы к резким изменениям видимости», - предупредили там.

Метеорологическая служба Канзаса пошла дальше и выпустила более настораживающее предупреждение. «Если вы думаете отправиться в путь сегодня, подумайте еще раз. Снегоочистители застревают. Машины экстренных служб застревают. Если вы застрянете, может пройти более 24 часов, прежде чем кто-то сможет до вас добраться. Температура сегодня вечером упадет ниже нуля. Не рискуйте», - сообщила служба.

При этом в ряде штатов власти объявили чрезвычайное положение. Перебои с электроснабжением могут быть широкомасштабными и длительными, если произойдет значительное обледенение, а бригады по восстановлению электроснабжения не смогут передвигаться по опасным дорогам. Ситуация может быть опасной или потенциально смертельной для тех, у кого нет доступа к теплу в надвигающихся экстремальных холодах.

Аэропорты уже готовятся к нарушениям в работе.

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