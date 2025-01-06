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ВСУ ликвидировали уроженца Беларуси, воевавшего за оккупантов

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  • 6.01.2025, 10:56
  • 7,552
ВСУ ликвидировали уроженца Беларуси, воевавшего за оккупантов
Валерий Антаненка

У него были проблемы с законом.

Власти Балашовского района Саратовской области России сообщили о смерти на войне в Украине Валерия Антаненка, уроженца Полоцка.

Валерий Антаненка родился в деревне Святлищище Полоцкого района. Неизвестно, чем он занимался в Беларуси, но давно переехал в Россию.

По данным Digital intelligence team, уже в 2015 году Антаненка имел отметку в финансовых организациях «негатив» — значит, имел долги и не платил их. В общем, с 2019 по 2023 годы против него было открыто около десятка исполнительных производств за неуплату долгов, каждое на несколько сотен долларов.

Известно, что Антаненка пошел на войну сам.

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