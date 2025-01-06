ВСУ ликвидировали уроженца Беларуси, воевавшего за оккупантов

ВСУ ликвидировали уроженца Беларуси, воевавшего за оккупантов7
- 6.01.2025, 10:56
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У него были проблемы с законом.
Власти Балашовского района Саратовской области России сообщили о смерти на войне в Украине Валерия Антаненка, уроженца Полоцка.
Валерий Антаненка родился в деревне Святлищище Полоцкого района. Неизвестно, чем он занимался в Беларуси, но давно переехал в Россию.
По данным Digital intelligence team, уже в 2015 году Антаненка имел отметку в финансовых организациях «негатив» — значит, имел долги и не платил их. В общем, с 2019 по 2023 годы против него было открыто около десятка исполнительных производств за неуплату долгов, каждое на несколько сотен долларов.
Известно, что Антаненка пошел на войну сам.