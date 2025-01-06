Белорусские города накрыла пылевая буря

Белорусские города накрыла пылевая буря4
- 6.01.2025, 11:17
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Видеофакт.
Белорусы поделились в TikTok несколькими кадрами, по всей видимости, масштабной пыльной бури в Солигорском районе. Она заставила водителей значительно снизить скорость и включить аварийную сигнализацию. Некоторые назвали явление «апокалипсисом» и заявили, что придется надевать маски, пишет «Телеграф».
«Я включил свет, аварийку… Ничего не видно […] Это жесть! Мы засыпаны будем все! Я еду сейчас километров 40 — и не видно ничего. […] У меня в салоне телефон уже покрылся пылью. Надо надевать маски», — слышно за кадром одного из видео, снятом в Солигорском районе и выложенных в TikTok.
На нем также видно, что как только белорусы выехали из Солигорского района и въехали в Слуцкий — пыль исчезла.
В комментариях написали, что «то же самое» наблюдали в Молодеченском районе и под Гомелем.
Явление на видео очень похоже на пыльную (песчаную) бурю. Оно характеризуется переносом больших количеств пыли (частиц почвы, песчинок) ветром с земли на высоту в несколько метров. Видимость при этом значительно ухудшается.
При этом наблюдается подъём пыли (песка) в воздух и одновременно оседание пыли на большой территории. В зависимости от цвета почвы в данном регионе, отдалённые предметы приобретают сероватый, желтоватый или красноватый оттенок.
Пыльная буря возникает обычно при сухой поверхности почвы и скорости ветра 10 м/с и более.
Видео выложила и жительница деревни Чепели Солигорского района. «Час дня… Нет слов… Кошмар… Сильный ветер метёт землю с поля!» — сообщила она.
«Как драматично. Не хватает зомби», — написали в комментариях.
Также жители района пожаловались, что пыль оставалась «на зубах» и запах «как-будто печку оттопили и высыпали [золу]».
@igorbuba1985 ♬ оригинальный звук - Игорь