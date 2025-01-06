ВСУ сбили на Запорожском направлении «неуловимые» дроны россиян
- 6.01.2025, 11:26
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РФ лишилась «глаз» на 200 тысяч долларов.
Бойцы харьковской бригады НГУ «Спартан» на Запорожском направлении сбили три мощных дрона-разведчика россиян – «Орлан-10» и SuperCam S350. Об этом в Telegram сообщила 3 бригада оперативного назначения «Спартан» имени полковника Петра Болбочана.
«Эти БПЛА считаются одними из передовых в арсенале армии РФ. Враг активно применяет их для сбора разведданных на переднем крае и в глубине полос ответственности сил обороны Украины», - говорится в сообщении.
Разведывательные дроны поднимаются на высоту от 2 до 4 км, дальность полета составляет от 240 до 600 км. Сбить их очень тяжело, как и отыскать воздушные цели в небе. Поражение этих БПЛА зависит от многих факторов, начиная с погодных условий и заканчивая профессиональными качествами пилота.
«Впрочем, благодаря профессиональности, наш расчет FPV-перехватчиков сбил два SuperCam в течение всего 20 минут. Дроны «Спартана» подлетели вплотную к вражеским целям. Дальше «картинка» прерывается, потому что наступает «смерть» вражеских БПЛА», - добавили нацгвардейцы.
Как подытожили в бригаде «Спартан», армия РФ на Запорожском направлении потеряла «глаза» на около 200 тысяч долларов.