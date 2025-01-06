ISW: ВСУ прорвались в трех районах Курской области 6.01.2025, 11:39

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Украинцы застали россиян врасплох.

Украинские войска возобновили наступательные операции по меньшей мере по трем направлениям в рамках украинского выступа в Курской области России и достигли тактического продвижения 5 января, говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Российские источники утверждают, что украинские войска провели несколько механизированных атак на северо-востоке от Суджи в три волны с применением приблизительно батальона бронетехники, а также активизировали наступательные действия в направлении Леонидово (юго-восточнее Коренево) и провели усиленную взводную механизированную атаку в районе Пушкарного (на восток от Суджи).

Геолокационные кадры, опубликованные 5 января, указывают на то, что украинские силы продвинулись в полях к юго-западу и югу от Бердина и вошли в южную часть населенного пункта, пишут аналитики.

«Русские милблогеры опубликовали обновленные карты Курского направления, указывающие на то, что по состоянию на 5 января украинские силы также занимают Черкасское Поречное, Мартыновку и Михайловку (все к северо-востоку от Суджи и юго-западнее Бердина), а также сообщили, что украинские силы недавно вошли в Новосотницкий (восточнее Бердина); и продвинулись в полях к западу от Ямской Степи и к западу от Новой Сорочины. Российские милблогеры сообщили, что украинские силы также проводили наступательные операции вблизи Никольского и Александрии (восточнее и юго-восточнее Леонидово, соответственно) и севернее Русской Конопельки (восточнее Суджи) в направлении Пушкарного небольшими пехотными группами», – говорится в сообщении.

В ISW добавили, что российские войска продвинулись к юго-востоку от Суджи и контратаковали против усиленных украинских атак к юго-востоку от Коренево и к северу от Суджи. Геолокационные кадры, опубликованные 5 января, показывают, что российские войска продвинулись в западной и южной части Махновки (юго-восточнее Суджи).

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