Индия и Турция вытесняет Беларусь с российского рынка 2 6.01.2025, 12:14

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На первом месте по товарообороту с РФ — Китай.

По сравнению с досанкционным периодом Индия и Турция обошли Беларусь по товарообороту с Россией. При этом Беларусь сохранила четвертую строчку в списке ее важнейших торговых партнеров.

Как следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС), на которые ссылается РБК, основными торговыми партнерами России в январе—октябре 2024 года являлись:

Китай — 33,8% от товарооборота России;

Индия — 8,8%;

Турция — 8,3%;

Беларусь — 7,1%;

Казахстан — 4,0%;

Южная Корея — 2,1%;

Германия — 1,8%;

Армения — 1,8%;

Италия — 1,5%;

Узбекистан — 1,4%.

Исходя из данных ФТС по общему товарообороту России за десять месяцев 2024 года (584 млрд долларов), на долю Китая пришлось около 197 млрд, Индии — 51 млрд, Турции — 48 млрд, Беларуси — 41 млрд долларов.

В «досанкционном» 2021 году пятерка крупнейших торговых партнеров России была такой: Китай (18,3%), Германия (7,4%), Нидерланды (5%), Беларусь (5%), США (4,2%). Турция находилась на шестом месте, Индия не входила в топ-10.

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