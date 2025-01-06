Индия и Турция вытесняет Беларусь с российского рынка

Индия и Турция вытесняет Беларусь с российского рынка2
- 6.01.2025, 12:14
- 2,746
На первом месте по товарообороту с РФ — Китай.
По сравнению с досанкционным периодом Индия и Турция обошли Беларусь по товарообороту с Россией. При этом Беларусь сохранила четвертую строчку в списке ее важнейших торговых партнеров.
Как следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС), на которые ссылается РБК, основными торговыми партнерами России в январе—октябре 2024 года являлись:
Китай — 33,8% от товарооборота России;
Индия — 8,8%;
Турция — 8,3%;
Беларусь — 7,1%;
Казахстан — 4,0%;
Южная Корея — 2,1%;
Германия — 1,8%;
Армения — 1,8%;
Италия — 1,5%;
Узбекистан — 1,4%.
Исходя из данных ФТС по общему товарообороту России за десять месяцев 2024 года (584 млрд долларов), на долю Китая пришлось около 197 млрд, Индии — 51 млрд, Турции — 48 млрд, Беларуси — 41 млрд долларов.
В «досанкционном» 2021 году пятерка крупнейших торговых партнеров России была такой: Китай (18,3%), Германия (7,4%), Нидерланды (5%), Беларусь (5%), США (4,2%). Турция находилась на шестом месте, Индия не входила в топ-10.