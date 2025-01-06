Новый вызов для Лукашенко Юрий Гнидин

6.01.2025, 12:42

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Фото: Shutterstock

В 2020 году эта угроза привела к народному восстанию.

В России и Украине зафиксированы случаи заражения метапневмовирусом (HMPV). Его называют новым COVID-19, который способен вызывать очередную пандемию.

Возможно, вирус уже находится в Беларуси, но, как и в 2020 году, белорусские власти снова скрывают статистику заболеваемости.

Именно пренебрежительное отношение Александра Лукашенко к собственному населению, сокрытие масштабов распространения ковида и информации о смертности от этого заболевания привели к протестам.

Нынешняя эпидемия также приходится на электоральный цикл. Как поведут себя власти на этот раз? Наиболее вероятный сценарий для Лукашенко - дотянуть до выборов, не создавая паники, а дальше – хоть трава не расти.

В этой ситуации белорусы снова, как и в 2020 году, могут остаться один на один со страшной эпидемией. Вот что следует знать об HMPV.

Что известно об HMPV

Это респираторный вирус, который вызывает инфекции верхних и нижних дыхательных путей. Болезнь была впервые обнаружена в 2001 году, однако вакцины, чтобы предотвратить это, не разработано.

Симптомы HMPV похожи на симптомы гриппа, такие как кашель, лихорадка, заложенность носа и одышка. Однако в тяжелых случаях вирус может привести к таким осложнениям, как бронхит или пневмония.

В зависимости от того, насколько тяжелый случай, инкубационный период обычно длится 3-7 дней, а полное выздоровление может занять еще несколько дней.

Как распространяется вирус?

HMPV является инфекционным заболеванием, что означает, что оно может распространяться по воздуху, а также через прикосновение. Вирус можно распространить во время кашля или чихания.

Он остается активным на поверхности предметов при комнатной температуре, поэтому прикосновение к такому предмету также может привести к заражению.

Похож на COVID-19

Во многом этот вирус похож на COVID-19. Некоторые сходства в том, что оба поражают респираторным путем и приводят к кашлю, лихорадке, заложенности, боли в горле и одышке. Они оба распространяются через дыхательные пути.

Юрий Гнидин, udf.by

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