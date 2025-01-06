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Близ Севастополя нашли пятна мазута размером в несколько километров

  • 6.01.2025, 12:47
Близ Севастополя нашли пятна мазута размером в несколько километров

Всему виной — российские танкер.

Возле Севастополя во временно оккупированном РФ Крыму обнаружены пятна мазута размером в несколько километров.

Об этом 6 января сообщает Telegram-канал «Крымский ветер» со ссылкой на данные спутниковой съемки.

Сообщается, что на сделанных накануне спутниковых фото в акватории Черного моря видны несколько вытянутых крупных пятен западнее Севастополя, длина которых составляет от 3,5 до 9,5 км (с шириной до 1−1,5 км).

«Также вдоль всего юго-западного и западного побережья Севастополя — от мыса Фиолент до мыса Херсонес и далее до поселка Кача — видна сплошная область воды с отличающейся от обычной плотностью (на фото отмечена знаком вопроса), но утверждать, что это мазутное загрязнение невозможно без наблюдений с берега», — говорится в сообщении.

Позднее «Крымский ветер» опубликовал фото пятен мазута и останков птиц в мазуте на пляже Царский у мыса Фиолент близ Севастополя.

«В этом месте море всегда было одним из самых чистых на крымском побережье благодаря течениям и отсутствию источников загрязнении», — именно так подписаны снимки.

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