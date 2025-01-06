Близ Севастополя нашли пятна мазута размером в несколько километров
- 6.01.2025, 12:47
Всему виной — российские танкер.
Возле Севастополя во временно оккупированном РФ Крыму обнаружены пятна мазута размером в несколько километров.
Об этом 6 января сообщает Telegram-канал «Крымский ветер» со ссылкой на данные спутниковой съемки.
Сообщается, что на сделанных накануне спутниковых фото в акватории Черного моря видны несколько вытянутых крупных пятен западнее Севастополя, длина которых составляет от 3,5 до 9,5 км (с шириной до 1−1,5 км).
«Также вдоль всего юго-западного и западного побережья Севастополя — от мыса Фиолент до мыса Херсонес и далее до поселка Кача — видна сплошная область воды с отличающейся от обычной плотностью (на фото отмечена знаком вопроса), но утверждать, что это мазутное загрязнение невозможно без наблюдений с берега», — говорится в сообщении.
Позднее «Крымский ветер» опубликовал фото пятен мазута и останков птиц в мазуте на пляже Царский у мыса Фиолент близ Севастополя.
«В этом месте море всегда было одним из самых чистых на крымском побережье благодаря течениям и отсутствию источников загрязнении», — именно так подписаны снимки.