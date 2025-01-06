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Шторм разбросал защитные сооружения россиян возле Крымского моста

  • 6.01.2025, 13:04
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Шторм разбросал защитные сооружения россиян возле Крымского моста
Фото: Reuters

Оккупанты пытаются их восстановить.

Российские захватчики пытаются восстановить поврежденную штормом защиту Крымского моста, установленную для предотвращения атак украинскими морскими дронами. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель ВМС ВСУ, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук, пишет unian.net.

«Они пытаются использовать любую возможность для того, чтобы восстановить эти сооружения. Конечно, в Черном море период штормов довольно длительный. В Керченском проливе - так же довольно бурной бывает погода. В этом смысле она вносит свои коррективы в планы российских оккупантов, однако они предпринимают максимальные меры для того, чтобы это незаконное сооружение защитить», - сказал представитель ВМС.

Плетенчук добавил, что пока каких-то тенденций по уменьшению активности оккупантов не наблюдается - мост максимально насытили эшелонированными системами противовоздушной обороны.

По данным военного, из-за того, что паромы пока не работают, оккупанты вынуждены поставлять топливо для своих группировок Крымским мостом. Но в то же время значительно нагружать его железнодорожными цистернами оккупанты не могут, потому что этот путепровод ранее был поврежден ВСУ.

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