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СМИ: Украинские войска прошли 2,7 км за первый день наступления в Курской области

  • 6.01.2025, 13:18
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СМИ: Украинские войска прошли 2,7 км за первый день наступления в Курской области

Бои идут к востоку от хутора Бердин.

Украинские войска, по всей вероятности, прошли с боями 2,7 км за первый день нового наступления в Курской области страны-агрессора РФ.

Об этом 6 января сообщает российское издание «Агентство.Новости» со ссылкой на OSINT-аналитика с псевдонимом Def Mon.

Тот сослался на геолоцированные кадры, обнародованные российскими пропагандистами из РИА Новости. В опубликованном ими ролике утверждалось, что армия страны-агрессора РФ «отражала атаки ВСУ в Курской области».

На кадрах можно увидеть боевые действия к востоку от хутора Бердин и на западе поселка Новосотницкий  (эти населенные пункты расположены рядом).

Карта, опубликованная в сводке Института изучения войн  (ISW) за 5 января, также свидетельствует о том, что украинские военнослужащие продвинулись в южной части Бердина и дошли до дороги, которая соединяет его с Новосотницким.

Как утверждает Def Mon, однако, пока неизвестно, удалось ли бойцам ВСУ закрепиться на новых позициях в Курской области.

Кроме того, как следует из анализа ISW, в воскресенье Украина активизировала наступление еще как минимум в двух районах основного выступа в Курской области: ВСУ наступали в районе Никольского и Александрии (к северу от Малой Локни) и к северу от Русской Конопельки  (к востоку от Суджи).

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