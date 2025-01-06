Шанс на спасение есть всегда Андрей Никулин

6.01.2025, 13:35

«Аргентина. 1985»

Факты преступлений оказались настолько вопиющими, что замять дело не удалось.

Посмотрел недавно «Аргентина. 1985» - про суд над хунтой генералов и фашистских политиков, захвативших власть над страной, начавших массовый террор и потом втравивших Аргентину в проигранную войну с Великобританией.

Тяжелый фильм, особенно те эпизоды, когда мешают полудокументальную и документальную хронику с выступлениями выживших свидетелей.

Но речь здесь о другом - подготовка судебного процесса началась уже через год после падения хунты, при слабом молодом правительстве и в ситуации тотального недоверия к тому, что и генералитет, и мощные силовые репрессивные структуры можно будет осудить.

Особенно с учетом того, что практически вся система судов и прокуратуры была запятнана сотрудничеством с путчистами.

Символичным является момент, когда главный прокурор - тоже кстати небезгрешный в прошлой жизни - пытается подобрать себе штат опытных юристов для процесса : «Этот был фашистом, этот остался фашистом, этот испугается, этот тоже фашист…».

В итоге коллектив набрали из молодых студентов-юристов, процесс прошел - факты преступлений оказались настолько вопиющи, что замять дело не удалось. Кого-то осудили уже тогда, кого-то в череде судов и трибуналов, которые состоялись позже.

Общество, находящееся в страхе и шоке после нескольких лет террора, стало постепенно пробуждаться и система, которая вроде бы была тотально развращена, коррумпирована и запятнана, смогла, конечно, и под общественным давлением, начать очищаться. Конечно не сразу, не целиком, и расколы, и многие проблемы остались и сегодня - но тот ужас, который испытала страна на рубеже семидесятых и восьмидесятых, больше не повторился.

К чему это все написал - шанс на спасение есть всегда и практически у каждого общества, если оно еще живо и надеется существовать и дальше. Как есть и здоровые силы, в том числе и внутри полностью разложившейся вроде бы системы. Нужна только смелость и желание. Ну и терпение, чтобы найти нужный, возможно, единственный подходящий момент для начала процесса оздоровления.

Андрей Никулин, Telegram

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