Приднестровье отказалось от единственного выхода из энергетического кризиса

Приднестровье отказалось от единственного выхода из энергетического кризиса18
- 6.01.2025, 13:58
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Молдова назвала причину.
Власти Молдовы считают, что левый берег Днестра (Приднестровье) до сих пор надеется на бесплатный газ из России и поэтому отказывается покупать его на бирже, несмотря на критическое состояние в энергетике.
Такое заявление сделали министр энергетики Молдовы Константин Боросан и и.о. главы компании Молдовагаз Вадим Чебан, сообщает NewsMaker.
Представители Молдовы еще в декабре предлагали Приднестровью рассмотреть возможность закупки на румынской бирже.
«До сих пор мы не получили никакого ответа на эти предложения», — цитирует Боросана издание.
По словам Чебана, Приднестровье мотивирует отказ тем, что ожидает возобновления поставок от Газпрома.
«Они […] рекомендуют нам продолжать переговоры с Газпромом. Я думаю, что они должны понимать, что если поставки Газпрома не возобновятся, то единственным решением будет покупать газ на биржах, за что придется платить. Другого выхода нет», — сказал он в эфире Pro TV.
В то же время, по словам Боросана, в Приднестровье после прекращения поставок российского газа, несмотря на попытки экономить, дефицит электроэнергии уже составляет около 30% от необходимого потребления.
«Нагрузка достигает 219 МВт, а максимальное производство Молдавской ГРЭС и Дубоссарской ГЭС составляет лишь 154 МВт. Управление этим дефицитом электроэнергии на левом берегу Днестра осуществляется путем отключения потребителей, уличного освещения, систем водоснабжения, промышленных зон, сельскохозяйственных перерабатывающих предприятий и тому подобное. Если не отключить достаточно потребителей, есть риск полного выхода из строя системы, потому что распределительные сети на левом берегу перегружены», — предупредил он.
Ранее сообщалось, что после того, как Украина прекратила транзит российского газа, в Приднестровье отключили централизованное отопление и горячее водоснабжение из-за отсутствия газовых поставок. По данным «властей», запасы газа в ПМР закончатся в течение этого месяца.
Поставки электроэнергии с Молдавской ГРЭС в непризнанном Приднестровье полностью прекращены. Станция переведена на уголь и вырабатывает электроэнергию только для бытовых потребителей и предприятий жизнеобеспечения ПМР. Объем электроэнергии, произведенный в Молдове, направляется только на внутренний рынок. Экспорт возможен только в выходные и праздничные дни, в остальные часы действует запрет.
Общественные и коммерческие здания сократили внутреннее освещение минимум на 30% там, где это технически возможно. Обязательным стало полное отключение света в помещениях, не задействованных в рабочем процессе.