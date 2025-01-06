Могилевчанка вместо свечи подожгла петарду

Могилевчанка вместо свечи подожгла петарду10
- 6.01.2025, 14:03
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Она в больнице.
Жительница Могилева попала в больницу после того, как подожгла в квартире петарду, перепутав ее со свечой. Об этом сообщили в МЧС.
Информация о том, что в больницу доставлена пациентка с травмами от пиротехники, поступила спасателям вечером 5 января. Пострадавшая — 57-летняя пенсионерка.
«5 января 2025 года в 18.31 поступило сообщение о госпитализации пенсионерки с инфицированной раной и травматической ампутацией ногтевых пластин трех пальцев правой кисти, полученными 2 января 2025 года», — рассказали подробности в МЧС.
Там добавили, что женщина подучила эти травмы «в результате взрыва петарды, которую по неосторожности подожгла вместо свечи в квартире многоквартирного жилого дома в Могилеве по улице Крупской».
Добавим, что недавно главный врач 6-й городской клинической больницы, главный внештатный травматолог комитета по здравоохранению Мингорисполкома Виктор Аносов рассказал, что каждый год в Беларуси регистрируют 30−40 пострадавших от взрыва петард, при этом травмы кисти могут быть непоправимыми — вплоть до ампутации.
Как отметил Аносов, когда петарда взрывается в кисти (а это орган со сложной анатомией и соотношениями сухожилий, сосудов, мышц), то «потом ее сложно собрать, потому что тканей уже нет».