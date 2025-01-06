«Ливийское дело»: суд начинает слушание нового дела Саркози 3 6.01.2025, 14:11

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Фото: Reuters

Экс-президенту Франции грозит до 10 лет тюремного заключения.

Процесс в отношении экс-президента Франции Николя Саркози по так называемому «ливийскому делу», связанному с предполагаемым финансированием его президентской кампании 2007 года со стороны тогдашнего правителя Ливии, диктатора Муамара Каддафи, открывается в понедельник, 6 января.

Как пишет французская медиакомпания RFI

на своем сайте, «процесс в Парижском уголовном суде, запланированный на 2025 год, обещает быть одним из самых значимых в современной истории Франции».

По данным прокуратуры, Муамар Каддафи передал около 50 млн евро на поддержку избирательной кампании Саркози 2007 года. «Эта сумма значительно превышает лимит, установленный французским законодательством», - указывает RFI.

Обвинения в отношении бывшего президента Франции включают пассивную коррупцию, незаконное финансирование избирательной кампании, растрату государственных средств и участие в преступном сообществе. В случае признания виновным ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Кроме самого Саркози, на скамье подсудимых находятся еще 11 фигурантов этого дела, включая трех экс-министров.

69-летний экс-президент Франции отрицает выдвинутые против него обвинения. «В предвыборной кампании нет никакого ливийского финансирования», - говорится в заявлении его адвоката. - Мы хотим верить, что у суда хватит смелости объективно рассмотреть факты, не руководствуясь туманными теориями, которые отравили расследование».

Франко-ливанский бизнесмен Зияд Такиеддин, который, по мнению обвинителей, был посредником при передаче Каддафи средств на кампанию Саркози в форме наличных денег, вывезенных из Ливии и переданных сотрудникам французского МВД в чемоданах, бежал в Ливан и не будет присутствовать в суде.

Ожидается, что процесс по «ливийскому делу» продлится до 10 апреля 2025 года.

Николя Саркози занимал пост президента Франции с 2007 по 2012 годы. 18 декабря 2024 года Кассационный суд Парижа отказался изменить решение Апелляционного суда в отношении Саркози, подразумевающее год реального лишения свободы по другому делу - о коррупции, торговле влиянием и давлении на следствие.

Судебный процесс по этому делу, никак не связанному с «ливийским», начался в конце ноября 2020 года. Он связан с подозрениями, что политик, уже занимая пост президента, пытался повлиять на ход расследования дела о пожертвованиях от совладелицы косметической компании L'Oreal, миллиардерши Лилиан Беттанкур, и использовал эти деньги для финансирования своей избирательной кампании в 2007 году.

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