Видеофакт: в Гродно девушка бросилась под колеса авто

Видеофакт: в Гродно девушка бросилась под колеса авто11
- 6.01.2025, 14:26
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От трагедии спасла только реакция водителя.
В Гродно в новогодние праздники произошло необычное происшествие, которое едва не попало в сводки ДТП, но, к счастью, обошлось без трагедии. Поздним вечером по улице Большой Троицкой ехал таксист, когда на дороге, где никого не было, неожиданно под колеса автомобиля прыгнула девушка. На тротуаре в этот момент шла пара, а инцидент случился после ссоры между молодыми людьми, пишет Newgrodno.by.
Водитель такси успел вовремя среагировать, благодаря чему аварии удалось избежать. К тому же скорость машины была невысокой.
«Причиной такого поведения стала ссора. Оба были очень пьяные. Девушка кричала парню, чтобы он от нее отстал», — рассказал водитель местному изданию.
После инцидента водитель не стал задерживаться и уехал, но, по его словам, возможно, следовало сообщить о происшествии в ГАИ, чтобы предупредить возможные последствия для других участников движения и самих пешеходов.