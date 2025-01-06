закрыть
6 января 2025, понедельник, 16:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Видеофакт: в Гродно девушка бросилась под колеса авто

11
  • 6.01.2025, 14:26
  • 8,990
Видеофакт: в Гродно девушка бросилась под колеса авто

От трагедии спасла только реакция водителя.

В Гродно в новогодние праздники произошло необычное происшествие, которое едва не попало в сводки ДТП, но, к счастью, обошлось без трагедии. Поздним вечером по улице Большой Троицкой ехал таксист, когда на дороге, где никого не было, неожиданно под колеса автомобиля прыгнула девушка. На тротуаре в этот момент шла пара, а инцидент случился после ссоры между молодыми людьми, пишет Newgrodno.by.

Водитель такси успел вовремя среагировать, благодаря чему аварии удалось избежать. К тому же скорость машины была невысокой.

«Причиной такого поведения стала ссора. Оба были очень пьяные. Девушка кричала парню, чтобы он от нее отстал», — рассказал водитель местному изданию.

После инцидента водитель не стал задерживаться и уехал, но, по его словам, возможно, следовало сообщить о происшествии в ГАИ, чтобы предупредить возможные последствия для других участников движения и самих пешеходов.

Написать комментарий 11

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом
Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом Ян Валетов
Набиуллина сдалась
Набиуллина сдалась Игорь Липсиц
Продолжаем верить
Продолжаем верить Наталья Радина
Мы – везде. Они – нигде
Мы – везде. Они – нигде Ирина Халип