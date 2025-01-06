Украина заказала у Rheinmetall 180 тысяч снарядов для Gepard 6.01.2025, 14:36

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Заказ финансирует Германия.

Министерство обороны Украины заказало у немецкого концерна Rheinmetall дополнительные 35-мм боеприпасы для зенитных установок Gepard.

Как отмечается в сообщении на сайте Rheinmetall, новый заказ включает 180 000 боеприпасов HEI-T (фугасно-зажигательные с трассером) и был забронирован в декабре 2024 года.

Конкретная стоимость заказа не указывается, однако сообщается, что она составляет «двузначную сумму в миллионах евро» и финансируется Германией.

Отмечается, что заказанные боеприпасы могут быть использованы для эффективной борьбы с различными воздушными целями, такими как беспилотники. Они будут производиться на заводе Rheinmetall в Унтерлюссе. Начало поставок предполагается в 2026 году.

Также в концерне напоминают, что Германия передала Украине в общей сложности 55 зенитных танков Gepard. В феврале 2023 года Rheinmetall получила заказ на поставку 300 000 боеприпасов Gepard в Украину.

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