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Студент БГУ стал чемпионом мира по пауэрлифтингу

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  • 6.01.2025, 14:44
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Студент БГУ стал чемпионом мира по пауэрлифтингу

Но есть нюанс, который все портит.

Четверокурсник филологического факультета БГУ Захар Леоненко стал золотым призером X Чемпионата мира по пауэрлифтингу. Как пишет «Зеркало», об этом сообщил БГУ на своем официальном сайте.

Состязание прошло в конце декабря прошлого года в Москве. Белорус выступал в дисциплине «жим лежа» и весовой категории до 90 кг. В этом виде он установил рекорд, подняв вес в 185 кг. Также в копилке атлета «бронза» абсолютной категории.

Как сообщает БГУ, спортом Захар Леоненко занимается с шести лет. Выступал в соревнованиях различного уровня по каратэ в разделах ката и кумитэ. В 13 лет он получил черный пояс по каратэ. На данный момент в копилке наград у Захара более 90 медалей, из которых свыше 50 золотых наград. В 2023 году Захар также завоевал титул «Чемпион мира» и выполнил квалификационный норматив «Мастера спорта»

Но есть нюанс. Самый престижный чемпионат мира по пауэрлифтингу проводится ведущей спортивной федерации IPF - International Powerlifting Federation. Соревнования в Москве проводила другая организация - World Raw  Powerlifting Federation, при этом там преобладают участники из России - представлены 85 регионов и 404 города.

Захар Леонченко.
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