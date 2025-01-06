Лукашенко поставили на растяжку 13 6.01.2025, 15:11

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Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсант

Заявления президента Украины имеют несколько смыслов.

Синепалого поставили на растяжку. Заявления президента Украины Владимира Зеленского про то, как агрофюрер валил все на Кремль и просил ударить по Мозырскому НПЗ имеют несколько смыслов, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Попытка свалить все на Кремль не более чем дешевая отмазка. На Кремль валить можно, но где твое хунтовское ПВО, армия, пограничники и прочие бравые каратели? Если это не одобрено и не согласовано, то нужно было реагировать. Так что тут Синепалый сел в лужу.

Предложение ударить по Мозырю вообще феерично. Да, завод важен для Синепалого. Но зачем громить гражданскую инфраструктуру? Тем более, когда Украина даже по войскам, расположенным на территории Беларуси, не наносила ударов. Синепалый легко приносит в жертву гражданское население, когда ему выгодно. Факт удара по НПЗ потом можно было бы использовать в играх. Но не случилось. Выражение «бомбить Воложин» заиграло новыми красками.

И сейчас выбор невелик:

1. Молчать (что вряд ли).

2. Обвинить Владимира Зеленского во лжи. Что контрпродуктивно, так как запись разговора есть.

3. Валить все на Кремль или пытаться Кремль шантажировать, что вряд ли эффективно, особенно когда тебе нужны кремлевские деньги.

Какой из плохих вариантов будет выбран, узнаем, вполне возможно, уже завтра.

Времени все меньше, денег все так же нет. Риски растут.

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