Шведский суперкорабль HMS Belos прибыл с миссией в Финский залив

Шведский суперкорабль HMS Belos прибыл с миссией в Финский залив2
- 6.01.2025, 15:20
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Этот корабль имеет универсальное оборудование для подводной разведки.
Специальный корабль шведских Военно-морских сил HMS Belos прибыл в Финский залив в воскресенье, 5 января, чтобы принять участие в расследовании разрыва кабелей между Эстонией и Финляндией.
Об этом пишут газета Helsingin Sanomat и Военно-морские силы Финляндии, передает «Европейская правда».
Отмечается, что экипаж корабля, который оснащен универсальным спасательным оборудованием, помогает финским властям в расследовании повреждения подводных кабелей.
Как передают журналисты, Belos имеет исключительные возможности, и шведский флот хвалит его как самое современное судно в мире в своей отрасли.
Специальный корабль Belos специализируется на подводных спасательных миссиях. Он имеет 105 метров в длину и 18 метров в ширину, а водоизмещение составляет более 6 тысяч тонн. Его экипаж насчитывает около 40 человек.
Газета отмечает, что у Финляндии нет спасательной лодки типа Belos, поскольку в финском флоте больше нет подводных лодок.
Belos входит в состав первой подводной флотилии ВМС Швеции вместе с пятью подводными лодками. Шведские подводные лодки, как и Belos, базируются в Карлскруне.
Этот корабль, как отмечается, имеет универсальное оборудование для подводных спасательных миссий, а также для подводной разведки. Судно оборудовано вертолетной площадкой, подводными роботами и барокамерой для водолазов.
Belos также имеет возможность «динамического позиционирования», что означает, что он может поддерживать свое положение относительно морского дна без якоря, используя информацию о местоположении и работая гребными винтами.
Военно-морские силы Финляндии в свою очередь объявили, что тесно сотрудничают с Belos. Они окажут официальную помощь полиции, в частности, с помощью противоминного судна Vahterpää, судна для ликвидации нефтяных разливов Hylkee и буксиров.
Капитан Туомас Рунола, командир отдела глубоководных погружений ВМС Финляндии, говорит, что в нынешней ситуации подводные лодки готовы выполнить задачи глубоко на дне моря, если это будет необходимо.