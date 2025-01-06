Три культовых фильма, которые смотивируют на свершения в новом году 6.01.2025, 15:27

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Они могут стать источником вдохновения.

Кинематограф является одним из таких мощных инструментов, который дарит нам не только эмоции, но и множество полезных уроков для личностного роста. Фильмы могут стать источником вдохновения и позитивных изменений, ведь многие сюжеты изображают героев, которые проходят через трудности, совершают важные шаги на пути к успеху или находят свою настоящую цель, отмечает «24 канал».

«Эдди «Орел»

Майкл Эдвардс, или более известный в мире спорта как «Эдди «Орел», с самого детства имел одну, но очень амбициозную мечту – попасть на Олимпийские игры. Его пыл и желание были непреодолимыми, но вот одна проблема: у Майкла не было никаких природных способностей ни к одному виду спорта. Ни бег, ни плавание, ни другие дисциплины не давали ему возможности проявить себя. Однако это не сломило его духа и не убило его мечты. Несмотря на все трудности, он продолжал верить, что однажды он сможет достичь своей цели – попасть на Олимпиаду.

Этот решительный и несокрушимый дух привлек внимание бывшего чемпиона США, который решил стать тренером Майкла. Он был поражен его преданностью и желанием достичь своих целей, несмотря на отсутствие природного таланта. Тренер взялся обучать Майкла, и вместе они поставили перед собой важную цель – попасть на Зимние Олимпийские игры, которые должны были состояться в Канаде.

«Цветок пустыни»

История Варис Дирие – это невероятный путь от маленькой девочки-кочевницы до международной модной иконы. Варис родилась в Сомали, в семье, которая была частью кочевого племени. Ее детство прошло в условиях бедности и тяжелого труда, а ее жизнь была определена традициями и обычаями, характерными для племенного общества.

В 13 лет, почувствовав, что ее жизнь не имеет перспектив, а также будучи возмущенной принудительными традициями, Варис приняла судьбоносное решение: убежать от своей семьи. Она покинула свой родной край и, преодолев многочисленные трудности, добралась до Могадишо – столицы Сомали, где она попыталась найти пристанище. Однако жизнь в Могадишо не стала легче. Варис продолжала искать возможности для лучшего будущего, ведь ее мечта заключалась в том, чтобы обрести свое достоинство и свободу.

Несколько лет спустя, благодаря невероятному решительному характеру и судьбоносной встрече, она попала в Лондон. Там ее жизнь изменилась навсегда. Она попала в модельный бизнес, где ее неповторимая внешность и экзотическая красота привлекли внимание знаменитых агентов и дизайнеров. Благодаря целеустремленности и трудолюбию, она стала одной из самых популярных моделей мира.

«Всегда говори «Да»

Главный герой этого фильма – человек, который давно потерял веру во все вокруг. Депрессивный и замкнутый, он каждый день, словно в рутине, отказывался от любых предложений и возможностей, появлявшихся в его жизни. Ему казалось, что все вокруг – это лишь очередное поражение, и поэтому он без колебаний говорил «нет» на все: от приглашений от друзей до возможностей, которые могли бы изменить его жизнь. Эти отказы стали для него привычными, ведь он чувствовал себя в безысходности, в мире, который казался ему чужим и неприязненным.

Но однажды все изменилось. Отчаявшись и испытывая глубокое внутреннее недовольство, герой решил дать шанс самому себе. Он решил абсолютно на все предложения, которые появляются, отвечать «да».

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