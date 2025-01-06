Болгарию ожидают восьмые за четыре года парламентские выборы 6.01.2025, 15:40

Ведущие партии снова не смогли сформировать постоянное правительство.

Главная правоцентристская партия Болгарии бывшего премьера Бойко Борисова GERB вышла из переговоров о формировании правительства из-за разногласий по кандидатуре премьер-министра. Теперь страну, вероятно, будут ждать восьмые парламентские выборы за последние четыре года, пишет Euractiv (перевод — zn.ua).

«После отказа «Демократической Болгарии» поддержать первую кандидатуру GERB Бойко Борисова на должность премьер-министра, GERB выдвинула Росена Желязкова. Сегодня «Демократическая Болгария» отклонила вторую кандидатуру. Поэтому GERB прекращает переговоры», — объявили в крупнейшей партии Болгарии.

Отмечается Росен Желязков работал с Бойко Борисовым почти 20 лет. Без GERB другие партии, в частности, «Демократическая Болгария», «Болгарская социалистическая партия» и «Есть такой народ» не смогут сформировать правительство. В «Демократической Болгарии» заявляли, что настаивали, чтобы следующим премьером был внефракционный деятель, но в GERB с этим не согласились.

Напомним, в октябре 2024 года в Болгарии проходили седьмые за четыре года парламентские выборы. Опросы общественного мнения свидетельствовали, что голосование вряд ли позволит выйти из политического тупика, замедлившего экономические реформы в беднейшем государстве-члене Европейского Союза.

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