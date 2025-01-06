Белорус получил штраф €835 и запрет на въезд во Францию 4 6.01.2025, 15:52

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Из-за него дорога была перекрыта пять часов.

На французской магистрали А20 в департаменте Индрес, что во Франции, 40-летний нетрезвый белорус совершил аварию, которая привела к серьезной задержке движения. Он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения – 2,53 промилле алкоголя, пишет abw.by.

Белорус выехал на дорогу, движение по которой для грузовиков в праздничные дни было запрещено. Ночью, около 3:00, нетрезвый водитель не справился с управлением и «сложил» грузовик, перекрыв шоссе. Из бака на проезжую часть вытекло топливо. Водитель не пострадал.

Состоялся суд, известно его решение. Водителя оштрафовали на €835. Также ему запретили въезд во Францию и передвижение по ее территории в течение двух лет.

Дорога была перекрыта на 5 часов. Необходимо было вывезти разлитое дизтопливо и восстановить поврежденное ограждение.

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