Эксперт: В Грузии наблюдаются все признаки «черного лебедя» 6.01.2025, 16:08

Бизнес объявил о предстоящей всеобщей забастовке.

Впервые за последние годы бизнес Грузии высказал свою позицию неприятия смены курса в стране и объявил о предстоящей всеобщей забастовке. Об этом сегодня заявил член политсовета «Единого национального движения» Грузии, министр обороны Грузии в 2012 году Дмитрий Шашкин.

- Впервые за последние годы бизнес открыто высказал свою позицию неприятия смены курса, неприятия фальсифицированных выборов. Все больше и больше представителей частного бизнеса включается в протест. Поэтому было принято решение о проведении всеобщей забастовки 15 января для того, чтобы показать единство страны миру.

Те представители бизнеса, которые уже подписали петицию о новых выборах, заявили о своем желании остановить работу, дабы показать, как я уже сказал, единство с народом и показать то, что будущее Грузии — в Европе. Всем, особенно бизнесу, сейчас прекрасно понятно, что тот курс, который взяла на себя партия «Русская мечта» (имеет в виду «Грузинскую мечту», — ред.), пророссийская прокси-партия, она приведет к экономическому коллапсу Грузии, она приведет к тому, что будут огромные проблемы в экономике, — сказал он.

Шашкин подчеркнул, что власть не хочет идти ни на какие уступки и надеется, что протестующие устанут.

«Власть надеется, что люди выдохнутся. Люди ждут, когда власть посыплется. Вот ситуация достаточно простая. Власть посыплется. Все признаки «черного лебедя» налицо. То беспрецедентное давление, которое власть испытывает после фальсификации выборов внутри страны и из-за рубежа, оно указывает на то, что коэффициент прочности у них заканчивается», — сказал член политсовета «Единого национального движения».

Он напомнил, что США уже ввели санкции против миллиардера Бидзины Иванишвили — основателя и почетного председателя правящей партии «Грузинская мечта».

- Что касается выборов, всем отлично понятно, что… нет желания, чтобы следующие выборы проводила эта власть. Это нонсенс, это невозможно. Есть 7 уровней фальсификации выборов, и в Грузии в 2024 году были применены все 7. Так что это была тотальная фальсификация выборов, по мнению международных наблюдателей, которые также призвали к новым выборам. Ведь не только грузины призывают к новым выборам, но и те международные организации, например, Международный республиканский институт (IRI), который наблюдал за выборами в Грузии, и у которого были как долгосрочные, так и краткосрочные наблюдатели, они прямо в своем заключении призвали к проведению новых выборов, — сказал Шашкин.

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