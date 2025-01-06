DeepState: Российские оккупанты расстреляли украинских военнопленных в Донецкой области

DeepState: Российские оккупанты расстреляли украинских военнопленных в Донецкой области9
- 6.01.2025, 16:14
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Бойцам выстрелили в затылок.
Российские оккупанты расстреляли трех украинских военнопленных возле Нескучного в Донецкой области.
Такую информацию обнародовал проект DeepState:
«3 января противник проводил штурм на позиции 141 ОПБр восточнее точки 160.9. Бойцы сдались в плен, им завязали руки, вывели перед позицией и расстреляли выстрелами в затылок».
Россияне в очередной раз нарушили правила и обычаи ведения войны.
«Убийства и издевательства над украинскими военнопленными носят систематический характер и поддерживаются военно-политическим руководством Московии», - отмечают аналитики проекта.
В свою очередь Главное управление разведки МО Украины обнародовало запись перехвата разговора одного из российских командиров, который отдает приказ расстреливать военнопленных.
Так, в перехваченном украинской разведкой разговоре оккупантов, командир подразделения из состава 60 отдельной мотострелковой бригады 5 армии ВС РФ отдает преступный приказ на казнь военнопленного Сил обороны Украины.