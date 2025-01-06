закрыть
6 января 2025, понедельник, 18:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Какая сумма подарков не облагается налогом в 2025 году?

1
  • 6.01.2025, 16:26
  • 2,376
Какая сумма подарков не облагается налогом в 2025 году?

Белорусам на заметку.

«Какая сумма подарков не облагается налогом в 2025 году?» - спросила у «АиФ» читательница из Минска.

В 2025 году повышается сумма, которую можно получить в подарок, не уплачивая подоходный налог, – до 11 516 руб. Если сумма больше, то по итогам 2025 года (то есть в 2026 году) нужно будет заполнить налоговую декларацию и уплатить 13% суммы сверх указанного лимита.

В 2024 году лимит составлял 10 431 руб. Подарки, полученные от близких родственников, в данном случае не учитываются.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом
Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом Ян Валетов
Набиуллина сдалась
Набиуллина сдалась Игорь Липсиц
Продолжаем верить
Продолжаем верить Наталья Радина
Мы – везде. Они – нигде
Мы – везде. Они – нигде Ирина Халип