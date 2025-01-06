Какая сумма подарков не облагается налогом в 2025 году?1
- 6.01.2025, 16:26
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Белорусам на заметку.
«Какая сумма подарков не облагается налогом в 2025 году?» - спросила у «АиФ» читательница из Минска.
В 2025 году повышается сумма, которую можно получить в подарок, не уплачивая подоходный налог, – до 11 516 руб. Если сумма больше, то по итогам 2025 года (то есть в 2026 году) нужно будет заполнить налоговую декларацию и уплатить 13% суммы сверх указанного лимита.
В 2024 году лимит составлял 10 431 руб. Подарки, полученные от близких родственников, в данном случае не учитываются.