«Украина получила господство вокруг Крыма» 6.01.2025, 16:46

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Эксперт оценил деятельность Magura V, который может выполнять разнообразные задачи.

Украинские инженеры решили несколько проблем для того, чтобы установить ракетное вооружение на морские дроны Magura V5. Об этом в эфире «Radiо NV» рассказал украинский авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени А.К. Антонова Валерий Романенко.

- Украинские инженеры смогли разработать системы, которые компактны прежде всего. И способны вооружить наши беспилотники не только пулеметами, или гранатометами. Но и дальнобойными системами поверхность-воздух. Здесь очень сложная проблема - контейнер с ракетами и любая система наведения при любом маневре беспилотника заливается водой полностью. Это агрессивная среда, - сказал Романенко.

Еще одна задача, которую было необходимо решить, по словам эксперта, заключается в сложности обнаружения цели в таких условиях.

- Там же радиолокатора нет, надо оптоэлектроникой обнаружить цель при любых погодных условиях, даже при сложных и ночью. Далее там применяется не зенитная, а авиационная ракета - Р-73М. Эти ракеты сейчас нам не нужны в воздушных боях, потому что у них малая дальность. Там дальность воздух-воздух 25 километров. Но для того, чтобы вооружить дрон - этого достаточно, - добавил эксперт.

По словам Романенко, сейчас россияне нервничают, поскольку больше не могут уничтожать наши морские дроны с помощью своих вертолетов. Эксперт отметил:

- А это означает, что сейчас мы имеем господство на море вокруг Крымского полуострова. Потому что россиянам нечем бороться с ними. Не могут использовать вертолеты - это было достаточно эффективное оружие. Они просто из пулеметов, дешево и сердито, расстреливали наши беспилотники.

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