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«Украина получила господство вокруг Крыма»

  • 6.01.2025, 16:46
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«Украина получила господство вокруг Крыма»

Эксперт оценил деятельность Magura V, который может выполнять разнообразные задачи.

Украинские инженеры решили несколько проблем для того, чтобы установить ракетное вооружение на морские дроны Magura V5. Об этом в эфире «Radiо NV» рассказал украинский авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени А.К. Антонова Валерий Романенко.

- Украинские инженеры смогли разработать системы, которые компактны прежде всего. И способны вооружить наши беспилотники не только пулеметами, или гранатометами. Но и дальнобойными системами поверхность-воздух. Здесь очень сложная проблема - контейнер с ракетами и любая система наведения при любом маневре беспилотника заливается водой полностью. Это агрессивная среда, - сказал Романенко.

Еще одна задача, которую было необходимо решить, по словам эксперта, заключается в сложности обнаружения цели в таких условиях.

- Там же радиолокатора нет, надо оптоэлектроникой обнаружить цель при любых погодных условиях, даже при сложных и ночью. Далее там применяется не зенитная, а авиационная ракета - Р-73М. Эти ракеты сейчас нам не нужны в воздушных боях, потому что у них малая дальность. Там дальность воздух-воздух 25 километров. Но для того, чтобы вооружить дрон - этого достаточно, - добавил эксперт.

По словам Романенко, сейчас россияне нервничают, поскольку больше не могут уничтожать наши морские дроны с помощью своих вертолетов. Эксперт отметил:

- А это означает, что сейчас мы имеем господство на море вокруг Крымского полуострова. Потому что россиянам нечем бороться с ними. Не могут использовать вертолеты - это было достаточно эффективное оружие. Они просто из пулеметов, дешево и сердито, расстреливали наши беспилотники.

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