Военный эксперт: У Сил обороны Украины на Курщине может быть интересная цель 6.01.2025, 17:16

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Для нее хватит и малых ресурсов.

Украинские военные в Курской области начали новое наступление, которое неожиданно застало россиян. Пропагандисты заявляют, что ВСУ якобы планируют захватить Курскую АЭС.

Впрочем, вряд ли именно это является целью украинских военных на Курщине. Такое мнение в эфире «24 Канала» высказал украинский военный эксперт и основатель БО «Реактивная почта» Павел Нарожный, объяснив, какой вариант может быть значительно более вероятным.

Куда могут двигаться ВСУ на Курщине

Аналитики Института изучения войны сообщили, что у украинских военных есть успехи в Курской области на трех направлениях. Именно там 5 января началось неожиданное для россиян наступление.

Так называемые российские «военкоры» паникуют, рассказывая о новых атаках Вооруженных сил Украины. В частности, панику вызвали новые системы РЭБ, которые якобы способны глушить «все их дроны».

- У нас есть плацдарм в Суджанском районе, он достаточно большой. Его сейчас удерживает наша группировка, что сейчас сдерживает атаки примерно 50 тысяч российских и северокорейских войск. Сейчас началось наступление, которое идет как раз от города Суджа, – отметил Павел Нарожный.

По мнению военного эксперта, маловероятно, что украинские военные пытаются дойти до Курской АЭС, расположенной в Курчатове. Дело в том, что сама электростанция не является интересным объектом для ВСУ, к тому же ее захват потребует большого количества штурмов.

«Другое возможное направление развития событий, что плацдарм будут расширять в сторону Брянской области. Есть ли у нас ресурсы? Это зависит, ведь даже малыми ресурсами мы сможем прорвать оборону россиян», – отметил военный эксперт.

Это связано с тем, что в Курской области находятся не лучшие бойцы российской армии. Туда с разных направлений собрали пестрое войско, которое определенное время могло штурмовать, однако не смогло выбить украинских военных с территории России.

Вероятно, Украина не сможет выделить мощные бригады для этого наступления, оно ведется значительно меньшими силами. Однако эта кампания является успешной.

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