Минчане открыли дверь незнакомцу, просившему вызвать скорую 4 6.01.2025, 17:29

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Но вскоре об этом пожалели.

В Минске задержали мужчину, который подозревается в совершении нескольких странных преступлений. В деле не обошлось без наркотиков. Подробности сообщили в РУВД Первомайского района столицы.

По данным милиции, 39-летний неработающий минчанин, который уже не раз был судим, употребил наркотики, зашел в подъезд жилого дома и позвонил в несколько квартир. В одной ему открыли и разрешили позвонить в скорую помощь с их телефона.

Мужчина пытался набрать разные номера экстренных служб, но не понимал, что телефон заблокирован, и не реагировал на попытки хозяев ему помочь. После этого он забрал смартфон хозяев, выпрыгнул с ним в окно со второго этажа и убежал.

Минчанина задержали по горячим следам. В ходе разбирательства выяснилось, что буквально днем ранее он разбил стекло автомобиля, припаркованного возле этого дома, причем сделал это головой.

Свои выходки мужчина объяснил воздействием наркотиков.

Против него возбудили уголовные дела за хулиганство и грабеж.

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