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ВСУ за сутки поразили два российских С-300

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  • 6.01.2025, 17:33
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ВСУ за сутки поразили два российских С-300

Это произошло на южном направлении.

Украинские военные в течение последних суток поразили два российских зенитно-ракетных комплекса среднего радиуса действия «С-300». Это произошло на южном направлении.

Об этом сообщило Оперативное командование «Юг» в Facebook.

По данным военных, в течение последних суток были поражены два «С-300». А также 25 единиц артиллерийских систем, 21 единица разведывательных дронов и другую технику врага.

Также на Гуляйпольском и Ореховском направлениях противник продолжает проводить ротационные мероприятия личного состава. Россияне формируют там штурмовые группы, перемещая их ближе к линии боевого соприкосновения.

За минувшие сутки общие вражеские потери на юге составили:

- 48 оккупантов;

- 2 зенитно-ракетных комплекса «С-300»;

- 20 артустановок, в т.ч. «Гиацинт-С», «Мста-Б»;

- 2 миномёта;

- 22 единицы автомобильной и бронетехники;

- 21 единица разведывательных БпЛА «Supercam», «Zala» и «Орлан-10»;

- 4 мотоцикла;

- 1 багги;

- 1 лодка;

- 2 станции РЭБ;

- 5 антенн управления БпЛА;

- 2 антенны связи;

- спутниковый терминал «Starlink».

Поражены:

- 8 укрытий и 5 мест проживания личного состава;

- 11 инженерно-фортификационных сооружений;

- место хранения боеприпасов, материально-технических средств и место хранения горюче-смазочных материалов;

- пункт управления БпЛА.

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