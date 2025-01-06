ВСУ за сутки поразили два российских С-300

ВСУ за сутки поразили два российских С-3001
- 6.01.2025, 17:33
- 2,212
Это произошло на южном направлении.
Украинские военные в течение последних суток поразили два российских зенитно-ракетных комплекса среднего радиуса действия «С-300». Это произошло на южном направлении.
Об этом сообщило Оперативное командование «Юг» в Facebook.
По данным военных, в течение последних суток были поражены два «С-300». А также 25 единиц артиллерийских систем, 21 единица разведывательных дронов и другую технику врага.
Также на Гуляйпольском и Ореховском направлениях противник продолжает проводить ротационные мероприятия личного состава. Россияне формируют там штурмовые группы, перемещая их ближе к линии боевого соприкосновения.
За минувшие сутки общие вражеские потери на юге составили:
- 48 оккупантов;
- 2 зенитно-ракетных комплекса «С-300»;
- 20 артустановок, в т.ч. «Гиацинт-С», «Мста-Б»;
- 2 миномёта;
- 22 единицы автомобильной и бронетехники;
- 21 единица разведывательных БпЛА «Supercam», «Zala» и «Орлан-10»;
- 4 мотоцикла;
- 1 багги;
- 1 лодка;
- 2 станции РЭБ;
- 5 антенн управления БпЛА;
- 2 антенны связи;
- спутниковый терминал «Starlink».
Поражены:
- 8 укрытий и 5 мест проживания личного состава;
- 11 инженерно-фортификационных сооружений;
- место хранения боеприпасов, материально-технических средств и место хранения горюче-смазочных материалов;
- пункт управления БпЛА.