ВСУ за сутки поразили два российских С-300 1 6.01.2025, 17:33

2,212

Это произошло на южном направлении.

Украинские военные в течение последних суток поразили два российских зенитно-ракетных комплекса среднего радиуса действия «С-300». Это произошло на южном направлении.

Об этом сообщило Оперативное командование «Юг» в Facebook.

По данным военных, в течение последних суток были поражены два «С-300». А также 25 единиц артиллерийских систем, 21 единица разведывательных дронов и другую технику врага.

Также на Гуляйпольском и Ореховском направлениях противник продолжает проводить ротационные мероприятия личного состава. Россияне формируют там штурмовые группы, перемещая их ближе к линии боевого соприкосновения.

За минувшие сутки общие вражеские потери на юге составили:

- 48 оккупантов;

- 2 зенитно-ракетных комплекса «С-300»;

- 20 артустановок, в т.ч. «Гиацинт-С», «Мста-Б»;

- 2 миномёта;

- 22 единицы автомобильной и бронетехники;

- 21 единица разведывательных БпЛА «Supercam», «Zala» и «Орлан-10»;

- 4 мотоцикла;

- 1 багги;

- 1 лодка;

- 2 станции РЭБ;

- 5 антенн управления БпЛА;

- 2 антенны связи;

- спутниковый терминал «Starlink».

Поражены:

- 8 укрытий и 5 мест проживания личного состава;

- 11 инженерно-фортификационных сооружений;

- место хранения боеприпасов, материально-технических средств и место хранения горюче-смазочных материалов;

- пункт управления БпЛА.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com