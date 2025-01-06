закрыть
6 января 2025, понедельник, 18:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В подземельях Кафедрального собора Вильнюса нашли короны правителей ВКЛ и Польши

3
  • 6.01.2025, 17:43
  • 4,222
В подземельях Кафедрального собора Вильнюса нашли короны правителей ВКЛ и Польши

Регалия обнаружили в тайном хранилище.

В подземельях Вильнюсского собора нашли тайное хранилище с погребальными регалиями руководителей ВКЛ и Польши, сообщает LRT.

«16 декабря 2024 года в подземельях было открыто хранилище, где в 1939 году, с началом Второй мировой войны, были спрятаны королевские регалии. В тайнике найдены регалии, предназначенные для захоронений правителей Литвы и Польши — Александра, Елизаветы и Барбары», — сообщил архиепископ Вильнюса, митрополит Гинтарас Грушас.

По его словам, среди находок — корона польского короля и великого князя литовского Александра, а также корона жены великого князя литовского и короля Польши Казимира Ягеллона — Елизаветы Габсбург, найдены ее цепь, медальон, перстень и табличка с гроба.

Также были найдены корона, скипетр, три перстня, цепь и две таблички с гроба Барбары Радзивилл — жены великого князя литовского и польского короля Сигизмунда Августа.

«Эти короны не использовались при жизни правителей, они были изготовлены уже после их смерти и предназначены для похоронных церемоний», — отметил Гинтарас Грушас.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом
Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом Ян Валетов
Набиуллина сдалась
Набиуллина сдалась Игорь Липсиц
Продолжаем верить
Продолжаем верить Наталья Радина
Мы – везде. Они – нигде
Мы – везде. Они – нигде Ирина Халип