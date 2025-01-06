В подземельях Кафедрального собора Вильнюса нашли короны правителей ВКЛ и Польши

В подземельях Кафедрального собора Вильнюса нашли короны правителей ВКЛ и Польши3
- 6.01.2025, 17:43
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Регалия обнаружили в тайном хранилище.
В подземельях Вильнюсского собора нашли тайное хранилище с погребальными регалиями руководителей ВКЛ и Польши, сообщает LRT.
«16 декабря 2024 года в подземельях было открыто хранилище, где в 1939 году, с началом Второй мировой войны, были спрятаны королевские регалии. В тайнике найдены регалии, предназначенные для захоронений правителей Литвы и Польши — Александра, Елизаветы и Барбары», — сообщил архиепископ Вильнюса, митрополит Гинтарас Грушас.
По его словам, среди находок — корона польского короля и великого князя литовского Александра, а также корона жены великого князя литовского и короля Польши Казимира Ягеллона — Елизаветы Габсбург, найдены ее цепь, медальон, перстень и табличка с гроба.
Также были найдены корона, скипетр, три перстня, цепь и две таблички с гроба Барбары Радзивилл — жены великого князя литовского и польского короля Сигизмунда Августа.
«Эти короны не использовались при жизни правителей, они были изготовлены уже после их смерти и предназначены для похоронных церемоний», — отметил Гинтарас Грушас.