«В очереди скопилось 100 автобусов»: в Сеть попало видео из Бреста 1 6.01.2025, 18:14

На границе с Польшей снова огромные очереди.

Новогодние праздники закончились и многие белорусы, которые работают или учатся в Польше, возвращаются назад, чтобы своевременно приступить к труду или сесть за парту. Ажиотаж сопровождается серьезными заторами, пишет (blizko.by ).

Так по данным ГПК на 14:00 6 января в ПП «Брест» (сопредельный «Тересполь») в очереди перед пунктом пропуска скопилось 2310 легковых машин и 100 автобусов. И если легковушки с недавних пор регистрируются в электронной очереди и ожидают вызов на границу на стоянках в Бресте, то автобусы выстраиваются в живую колейку. И вот, как это выглядит сейчас.

В приграничных чатах пишут, что в среднем если, например, завтра, 7 января, вечером выехать рейсовым автобусом, то все равно придется простоять сутки и, вероятно, даже больше. Бывалые путешественники прогнозируют уменьшение очередей только под конец недели.

Telegram auto_control_bot выдает в 15:03 такую информацию:

А кто-то делится советами, как комфортнее проходить границу. Вот, например:

− Я ходил и считал еще и туристические с маршрутками перед нами. А вы как считали? Ну и да, какое-то время двигались быстро?

− Запускали 2-3 рейсовых, 1 туристический. Когда приехали, было 12 туристических, рейсовых значит было 67-12=55. с таким количеством рейсовых, туристические тоже надо учитывать

− Туристические (автобусы − прим. авт.) для меня служили ориентиром. Их можно отследить на сайте зон ожидания. И зная, что, как правильно вы подметили, запускают 1 туристический и 3 рейсовых, можно приблизительно вычислить, когда очередь твоего автобуса подойдет, и спокойно пить чай дома на диване (если вы из Бреста).

Также стоит принять во внимание такое объявление от Минсктранса:

− Уважаемые пассажиры! В связи с длительным прохождением государственной границы Республики Беларусь и сопредельных государств (Литва, Польша) возможны задержки в движении автобусов предприятия. Актуальную информацию Вы можете уточнить по круглосуточному телефону диспетчерской службы +375297002038 (мобильный телефон, мессенджеры), +375172363660 (городской телефон).

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