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Во Франции создали оригинальный автодом-трансформер

  • 6.01.2025, 18:22
Во Франции создали оригинальный автодом-трансформер

В его салоне установили раскладной диван, небольшую кухню и даже санузел.

Французский производитель прицепов-кемперов Beauer презентовал свою новую модель 2X. Дом на колесах поступил в продажу по цене от 28 990 евро. Видео с новой моделью опубликовали на Youtube-канале компании.

Автодом Beauer 2X — прицеп-кемпер в виде трубы с раздвижной конструкцией. Трансформация происходит с помощью электропривода за одну минуту.

Длина дома на колесах в разложенном состоянии увеличивается с 1,95 до 3,3 м, а площадь составляет 8 кв. м. Масса Beauer 2X составляет 750 кг, то есть его может буксировать фактически любой кроссовер.

В салоне установлены раскладные стол и угловой диван-кровать, то есть гостиную можно быстро трансформировать в спальню. На небольшой кухне установили индукционную плиту, раковину и холодильник объемом 90 л.

Мало того, внутри нашлось место для санузла. Автодом Beauer 2X оснащен батареей и баком на 19 литров воды, а за доплату можно установить еще один бак. Также среди опций есть солнечные батареи на крышу, умывальник, раскладной навес и крепления для перевозки велосипедов.

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