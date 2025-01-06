Министерство энергетики Молдовы: Вся энергосистема Приднестровья может выйти из строя 6.01.2025, 18:45

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Из-за перенагрузки.

В Министерстве энергетики Молдовы предупредили, что в охваченном энергокризисом Приднестровье из-за перегрузки энергосистемы есть риск полного выхода ее из строя.

Об этом заявил госсекретарь ведомства Константин Боросан, которого цитирует NewsMaker, сообщает «Европейская правда».

По словам Боросана, в Приднестровье после прекращения поставок российского газа дефицит электроэнергии уже составил около 30% от необходимого потребления, несмотря на попытки экономить.

В то же время максимальная нагрузка в Приднестровье составляет 219 МВт, а максимальное производство Молдавской ГРЭС и Дубоссарской ГЭС составляет лишь 154 МВт, добавил он.

- Управление этим дефицитом... осуществляется путем отключения потребителей, уличного освещения, систем водоснабжения, промышленных зон, сельскохозяйственных перерабатывающих предприятий и тому подобное. Если не отключить достаточное количество потребителей, есть риск полного выхода из строя системы, поскольку распределительные сети на Левом берегу перегружены, – предупредил он.

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